Брянск, 21 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Двое учеников брянской гимназии №5, пострадавшие в результате ЧП со стрельбой в декабре 2023 года, продолжают лечение в клинике в Москве, им назначены дополнительные операции, сообщила 21 января уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

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«После Нового года мальчишек планово госпитализировали в российскую детскую клиническую больницу (РДКБ г. Москва) для проведения дополнительных операций. Сейчас ребята лежат в одной палате вместе с любящими мамочками, которые поддерживают своих сыновей. Все отмечают чуткое профессиональное отношение со стороны врачей РДКБ и психологической службы МЧС России», — написала Мухина в своём Telegram-канале.

Омбудсмен также отметила, что ранее множество неравнодушных граждан просили её сообщить о состоянии пострадавших в ходе стрельбы. Настроение у школьников «оптимистичное», добавила Мухина.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы, которую 7 декабря устроила ученица восьмого класса гимназии в Брянске, погибли двое подростков, включая саму стрелявшую. Стрелявшая взяла ружьё у своего отца и принесла его в школу в пакете для сменной обуви.

Пятеро учащихся пострадали. Им оказывали помощь врачи в том числе федеральных клиник. Динамику самочувствия пострадавших врачи оценивают как положительную, заявил 17 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Отца стрелявшей задержали. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и в небрежном хранении оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ), заключили под стражу, но затем заменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Также были задержаны заместитель директора школы Лариса Католикова, директор охранного предприятия Сергей Поддубный и сотрудница охраны Галина Черткова.