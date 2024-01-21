Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае открыли для движения автотранспорта дорогу в Сочи, где ранее сошёл оползень. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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«В 18.10 от дежурного ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» получена информация: дорога в районе культурно-этнографического центра «Моя Россия» открыта для движения транспорта, движение осуществляется по обеим полосам дороги», — проинформировали в администрации, отметив, что пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи селевые потоки перекрыли дорогу, проезд к курорту оказался перекрыт.

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Отмечалось, что силами местного ДРСУ организована расчистка одной полосы для реверсивного движения. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что движение больше часа было полностью перекрыто.

До этого, 5 января, в Сочи объявили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В связи с этим в горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. Жителям рекомендовали соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.