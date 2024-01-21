Вашингтон, 21 января, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Вашингтоне хотят, чтобы израильские власти концентрировались на точечной борьбе с руководством палестинского радикального движения ХАМАС, а не на масштабных операциях. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Иван Шилов ИА Регнум

«В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта, при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС», — приводит слова Файнер АВС.

Ранее ИА Регнум сообщало, ЦАХАЛ нанесла удар по городу Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа. В результате атаки есть погибшие и раненые. Также израильские военные атаковали жилой дом в центре города Рафах на юге.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и членов их семей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Снаряд пробил стену здания, где проживало около сотни человек. Как уточнили в организации, в результате удара ЦАХАЛ ранения получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника, её состояние названо критическим.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа до полной победы.