Париж, 21 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. На улицы Парижа вышли тысячи человек, выступая против нового закона, который ужесточает правила иммиграции. Колонна людей двинулась от площади Трокадеро к дому Инвалидов, пишет издание Le Parisien.

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В публикации сказано, что более 16 тысяч человек вышла на улицы французской столицы с требованием от президента Франции Эммануэля Макрона не подписывать новый закон. Многие скандируют лозунги, призывая предоставить нелегалам гражданство, подчёркивая, что Франция — это «страна солидарности».

«Акции протеста проходят по всей Франции. В Лионе власти насчитали 3500 участников, в том числе мэра-эколога Грегори Дусе», — пишет издание.

Отмечается, что новый Конституционный совет Франции должен решить, соответствует ли новый закон конституции страны.

Помимо представителей профсоюзов, в митинге приняли участие разные партии левого толка, включая социалистов, коммунистов и зелёных.

Текст закона «об убежище и миграции» был одобрен парламентом Франции 20 декабря прошлого года. Согласно новым правилам, в законодательство вводится множество разных мер по усилению контроля за депортацией нелегалов из Франции, включая тех, кто совершил преступления на территории страны.

Более того, новый закон обязывает власти страны вносить подлежащих депортации мигрантов в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, действительно ли они покинули Францию. Несмотря на ужесточающие меры, закон содержит и послабления для тех, чья профессия может пригодиться там, где не хватает работников среди местных жителей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года две сотни людей приняли участие в акции в Париже в память о 16-летнем подростке Тома Перотто, погибшем в ходе поножовщины с 18 на 19 ноября.

Перед этим, 26 ноября, в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вспыхнули беспорядки после гибели Перотто. В ходе протестов полицейские задержали 20 нарушителей, трое из которых получили лёгкие травмы.

Убийство подростка произошло в ночь с 18 на 19 ноября в городке Креполе. Его зарезали в ходе конфликта, который случился на городском празднике.

Стычка произошла в результате ссоры между подростками и посетителями вечеринки, приехавшими из другого квартала. Полиция арестовала 20 человек и допросила 104 свидетеля.