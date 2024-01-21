Вашингтон, 21 января, 2024, 19:24 — ИА Регнум. За неделю из-за суровой зимней погоды на значительной части США погибли по меньшей мере 89 человек, сообщил 21 января телеканал CBS News.

Katie McTiernan/Anadolu Agency via Getty Images

Так, в штате Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — по меньшей мере 16, в том числе трое в машине, на которую упало дерево.

Смерти, связанные с холодом, сильными ветрами, снегопадами и гололёдом, фиксировались также в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

На фоне непогоды жителей предупреждают о рисках образования так называемого чёрного льда, который покрывает дороги тонкой прозрачной коркой и может быть незаметным для водителей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее NBC сообщал о гибели не менее 61 человека за прошедшие несколько дней из-за арктического циклона. Больше всего погибших и пострадавших от морозов зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегоне.

Резкие перепады температуры воздуха зимой — это нормальные скачки, происходящие из-за солнечных условий, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.