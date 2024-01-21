Мытищи, Московская область, 21 января, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции Московской области установили личность водителя, который в Мытищах катал людей на тюбингах, прицепленных к внедорожнику, и привлекли его к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в кратчайшие сроки установлен водитель внедорожника, катавший в Мытищинском районе группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю. 26-летний мужчина привлечён к административной ответственности в соответствии с законодательством», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Она также опубликовала часть допроса задержанного. Он заявил, что признаёт факт нарушения им правил дорожного движения и готов понести ответственность. Также привлечённый к ответственности водитель заявил, что впредь совершать такие действия не будет.

«Впредь обещаю такого не повторять и также не рекомендую это повторять кому-то ещё на улицах. Дорога — не место для данных мероприятий, игр в том числе», — сказал водитель.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД сообщили, что сотрудники подмосковной полиции обнаружили в Сети видеозапись, зафиксировавшую грубое нарушение Правил дорожного движения. На кадрах чёрных внедорожник с открытым багажником тянет за собой по дороге «автопоезд» — несколько тюбингов, на которых сидят по меньшей мере 15 человек.

Жизнь и здоровье всех этих людей подвергались опасности, отметили в МВД, добавив, что личность водителя будет установлена и он будет привлечён к ответственности.