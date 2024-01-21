Мельбурн, Австралия, 21 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Австралийский теннисист Ник Кирьос в эфире телеканала Eurosport заявил, что в юниорском возрасте считал россиянина Даниила Медведева ужасным теннисистом.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах — обыгрывал что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасный». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьётся с такими ударами». И вот теперь он чемпион «Большого шлема», — сказал Кирьос.

В 2021 году Медведев стал победителем Открытого чемпионата США (US Open), обыграв в финале сербского теннисиста, рекордсмена по количеству выигранных титулов «Большого шлема» Новака Джоковича.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Медведев, который сейчас является третьей ракеткой мира, одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3. В четвёртом круге Медведев сыграет с португальским теннисистом Нуну Боргесом.

18 января Медведев одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Соперники провели на корте 4 часа 24 минуты.