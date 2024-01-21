Эр-Рияд, 21 января, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Эр-Рияд не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнётся долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил 21 января министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это единственный выгодный для нас путь. Нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса», — сказал он.

Как предавало ИА Регнум, конфликт в Израиле и секторе Газа продолжается с 7 октября. Палестинское движение ХАМАС в этот день нанесло массированный ракетный удар по израильской территории, а потом захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченную территорию и начала наносить ответные удары по сектору Газа.

По состоянию на 25 декабря в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, ранения получили 54,5 тыс. жителей.

В декабре 2023 года Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. По данным газеты Akşam, министры иностранных дел семи стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии — по итогам саммита в Эр-Рияде создали контактную группу, которая разработала план по урегулированию военного конфликта между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем. Его окончательный вариант министр иностранных дел Турции уже представил госсекретарю США.

Издание отмечает, что в турецком плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

7 января сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправился в Саудовскую Аравию на переговоры, где обсудил урегулирование конфликта в секторе Газа, а также ситуации в Красном море.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 13 января в ходе пресс-конференции по прошествии 100 дней вооружённой конфронтации заявил, что ЦАХАЛ продолжает проведение военной операции против ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели, а именно ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников.