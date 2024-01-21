Москва, 21 января, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Проводница «Российских железных дорог», выбросившая по ошибке из поезда кота Твикса, раскаивается. Об этом сообщил Газете.ru депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. По мнению парламентария, хотя реакция людей на эту историю понятна, РЖД подверглась незаслуженным нападкам.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Фетисов

Домашние животные, отметил Фетисов — «важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей». «У меня у самого шесть собак, — рассказал депутат. — Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь, а потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь».

Вместе с тем, отметил он, «мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам». Ошибка одного человека «не должна перекрывать всю деятельность государственно образующей компании», уверен Фетисов. «Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, это совершенно другое, надо это понимать», — подчеркнул депутат. Он напомним, сегодня РЖД — современная железнодорожная компания, где работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.

«И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет Всероссийское общество охраны природы, — мы со всех сторон смотрим на компанию, — заявил Вячеслав Фетисов. — Она самая зеленая сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта».

Он также напомнил об ответственности хозяев, путешествующих со своими животными. «Если ты берешь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более, если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски», — подчеркнул парламентарий. Он напомнил, как строго эти правила действуют во время авиаперелетов. «Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло», — резюмировал Фетисов.

Напомним, кота по имени Твикс, которого вез в поезде сопровождающий из Екатеринбурга в Ленинградскую область, был по ошибке выброшен проводницей в Кирове 11 января в 30-градусный мороз. Волонтеры нашли животное погибшим. Компания «РЖД» принесла извинения за случившееся и пообещала внести изменения в правила перевозки животных, в соответствии с которыми обнаруженных в поездах бездомных животных будут передавать зоозащитникам.