Донецк, 21 января, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Сегодняшнюю атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Донецка спикер Народного совета ДНР Артём Жога назвал терактом, который ВСУ устроили в день годовщины взятия аэропорта.

ТАСС/Николай Тришин

«Все вы знаете что опять совершен теракт, другого слова не найду, потому что он был именно против гражданского населения. Центр большого жилищного комплекса, где есть огромный большой рынок. И очень много жертв среди гражданского населения, прискорбная весть, и опять же они показали свой оскал против человечности», — цитирует заявление Жоги на встрече с молодежью и боевыми участниками, приуроченной к взятию аэропорта «РИА Новости». Именно теракты со стороны Украины и побудили обычных неравнодушных людей Донбасса собраться в ополчение и стать на защиту Родины, уточнил отец погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

«Ребята, защищающие ДНР, взяли в руки оружие еще в 2014 году для защиты своих сограждан. И до сих пор это все действующие военнослужащие», — подчеркнул Жога.

Он напомнил, что со дня, когда донецкий аэропорт отбили у ВСУ прошло девять лет. Бои за него продолжались длительное время.

«Кровопролитные бои велись за каждое здание, за каждый дом, за каждый участок, было проведено множество блестящих операций по зачистке воздушной гавани от противника, это были операции с участием ополчения, добровольческих батальонов — таких как «Спарта», «Сомали», «Восток» и других», — отметил спикер Народного совета ДНР.

Он объяснил, что поддержать ополчение и сражаться с ВСУ в Донецк приехали неравнодушные люди со всех концов России. Среди них были совсем молодые юноши по 16-17 лет и мужчины в возрасте, с опытом боевых действий и без, рассказал Артём Жога.

«Мы тогда показали свою силу, причём силу не с точки зрения физики, а моральная психологическая сила была на нашей стороне»,— сказал на встрече один из участников битвы за донецкий аэропорт.

Как сообщило ИА Регнум, число пострадавших сегодня при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 25. Столько же человек погибли. ВСУ ударили по рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик Кировского района.

Российский МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.