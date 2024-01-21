Донецк, 21 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 25. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«В результате варварского обстрела оживлённого рынка в густонаселённом микрорайоне Текстильщик, по состоянию на 18:00 имеются подтвержденные данные о гибели 25 гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, в том числе двое подростков 2007 года рождения», — сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что, согласно данным на 14:30 мск, число погибших возросло до 25 человек. Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности ООН, в которых примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.