Хельсинки, 21 января, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Русскоязычные жители Финляндии провели в Хельсинки акцию протеста против закрытия границы с Россией. Маршем от статуи Трёх кузнецов до Сенатской площади прошли до 100 человек, сообщает Yle.

AP/TASS

«Активисты Александровского общества провели митинг за пересмотр решения по восточной границе с Россией. Митингующие собрались в полдень у статуи Трёх кузнецов в Хельсинки и оттуда проследовали до Сенатской площади», — сказано в материале.

Председатель общества Ростислав Владимирский заявил, что если правительство Финляндии нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта через границу для небольшой группы людей не составит труда.

Кроме того, участники акции потребовали от финских властей обнародовать критерии, по которым закрыта граница, и уточнить, при каких обстоятельствах она откроется, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии не намерены открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в феврале, как заявляли ранее. Об этом стало известно западным СМИ, которых проинформировал источник в правительстве.

Решение о закрытии границы с Россией власти Финляндии приняли в ноябре. Они объявили, что откроют КПП 18 февраля. Хельсинки объяснили такое решение «наплывом беженцев». Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной их проверке.