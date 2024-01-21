Донецк, 21 января, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 21 января в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Степной получил ранения мужчина 1961 года рождения», — написал Кулемзин.

Он добавил, что мужчину доставили в больницу имени Калинина.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что, согласно данным на 14:30 мск, число погибших возросло до 25 человек, ещё 20 получили ранения. Глава региона уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений.

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МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке. Отмечается, что обстрел вёлся из пока ещё подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности ООН, в которых примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.