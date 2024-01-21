Киев, 21 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Украина не имеет права на усталость от боевых действий, так как может потерять «то, что имеет». Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News и разместил видео с ним 21 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, можно позволить себе устать вечером после работы, но утром придётся защищать государство.

Зеленский, комментируя новый законопроект о мобилизации, назвал его «умным и справедливым». Он отметил, что закон нужен военным, потому что им нельзя сказать, что существующей армии «хватит».

Он добавил, что инструмент в виде мобилизации необходим государству, когда не хватает людей на поле боя. При этом он предположил, что в ходе мобилизации будет призвано менее 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский в ходе экономического форума в Давосе заявил, что украинцы не имеют права «просто дышать воздухом». По его словам, они должны или воевать, или работать.