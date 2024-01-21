Москва, 21 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Россия не согласится на ядерное разоружение ради мира с Украиной. Об этом 21 января заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Замминистра обороны Украины, конечно, великий человек и, видимо, незаурядный политик, но пусть он лучше занимается своими делами и не лезет в большую политику, потому что звучит этот призыв просто анекдотично, смешно», — приводит слова Карасина Lenta.ru.

Он добавил, что Гаврилюку стоит обратить внимание на то, что украинские военные обстреливают гражданское население ДНР, ЛНР, Белгородской области, занимаются циничным и кровавым террором.

«А он начинает думать о ядерном статусе России. Ребят, это какой-то космический идиотизм», — добавил Карасин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Гаврилюк заявил, что конфликт на Украине должен закончиться отказом России от ядерного оружия. По его мнению, в конце концов настанет время переговоров, соглашения подпишут на одном из условий от «коалиции государств».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 января заявил, что Украина опасна для украинцев. Он уточнил, что речь идёт «о совершенно любой Украине», а не только о нынешнем «бандеровском политическом режиме».

Ранее британский историк Нил Фергюсон заявил, что Вооружённые силы России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году.

Чтобы не потерпеть поражение в конфликте на Украине окончательно, США могут решиться применить там ядерное оружие, отметил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он считает, что для Джо Байдена поражение Киева будет наихудшей ситуацией.