Симферополь, 21 января, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Около 500 автомобилей ожидают своей очереди, чтобы въехать на Крымский мост, сообщается 21 января в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту и подходах к нему.

Дмитрий Макеев / РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 17:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 300 транспортных средств, со стороны Керчи — ещё 180.

«Время ожидания около часа», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в 16:20 мск движение по Крымскому мосту было возобновлено, его приостанавливали около 15:05 мск. В это же время в Севастополе отменили ранее объявленную воздушную тревогу.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.