Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи селевые потоки перекрыли дорогу, проезд к курорту оказался перекрыт. Об этом 21 января сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что силами местного ДРСУ организована расчистка одной полосы для реверсивного движения. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что движение больше часа было полностью перекрыто.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Сочи объявили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В связи с этим в горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. Жителям рекомендовали соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.

В декабре 2023 года в Сочи из-за усиления ветра были повалены десятки деревьев и сорвана часть крыши пятиэтажного дома. Порывы ветра достигали 27–28 м/с. Спасатели и коммунальщики убрали упавшие деревья с проезжей части. Всего было привлечено более 150 человек и 130 единиц техники. Контролировал работу городской оперативный штаб.