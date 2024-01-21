Донецк, 21 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Врачи госпитализировали 18 пострадавших в ходе обстрела рынка в Донецке, большинство из них — в тяжёлом состоянии, сообщили 21 января в Министерстве здравоохранения.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ. Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь», — отметили в Министерстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка погибли 25 человек, пострадали 20. У многих пострадавших, включая двоих детей, проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей, добавил Пушилин.

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Обстрел Донецка со стороны ВСУ является варварским терактом, направленным против мирных жителей, сказано в опубликованном 21 января заявлении Министерства иностранных дел. Террористические атаки со стороны Киева наглядно свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, и необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции очевидна, подчеркнули в ведомстве.

В МИД призвали также международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей.