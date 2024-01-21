Москва, 21 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Актёра «Ленкома», известного по фильму «Подольские курсанты», Андрея Гариста задержали за избиение девушки, также у него нашли наркотики, сообщили 21 января ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 21 января в квартире одного из домов, расположенных в 3-м Павелецком проезде. Предварительно установлено, что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки мужчина нанёс женщине телесные повреждения — у женщины резаная рана кисти. Пострадавшая для оказания помощи доставлена в медучреждение.

«В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. В ходе проведенного исследования установлено, что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством (каннабисом — марихуаной) общей массой более 150 грамм», — добавили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.