Москва, 21 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Команда фигуриста Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам. Соревнования прошли 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Сергей Бобылев/ТАСС

В турнире приняли участие две команды — Дмитрия Козловского, которая набрала 382,95 балла, и Александра Галлямова, набравшая 330,06 балла.

В состав команды Козловского входили Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Софья Муравьёва, Евгений Семененко, Лев Лазарев, Дмитрий Алиев, Иван Попов, Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым и Козловский в паре с Александрой Бойковой.

В команду Галлямова вошли Елена Костылева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Екатерина Кольцова, Владислав Дикиджи, Арсений Федотов, Пётр Гуменник, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, Галлямов в паре с Анастасией Мишиной.

Победителям вручили чек на 5 млн рублей. Команда, занявшая второе место, получила 3 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам. В финале 12-летняя спортсменка, которая тренируется у Этери Тутберидзе, набрала 70,29 балла, обыграв действующую чемпионку России Аделию Петросян, которая стала второй. Третье место заняла Елена Костылева.

23 декабря Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном катании. По сумме двух программ Петросян получила от судей 246,53 балла.