Москва, 21 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Разбившийся в Афганистане частный самолёт Falcon 10 числился как пустой рейс без пассажиров и груза, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Самолёт был частным. У него был действующий сертификат летной годности. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов», — сказал источник.

По его словам, разрешение на полёт выдавалось соответствующее.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, вечером 20 января потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из Паттайи (Таиланд).

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.