Кабул, 21 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Упавший на северо-востоке Афганистана частный самолёт Falcon 10 с россиянами на борту должен был лететь другим курсом. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства транспорта Афганистана Эмамудин Ахмади.

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«Десятиместный частный самолёт, направлявшийся в Москву, пропал вчера в 19:00 в горах Бадахса. Самолёт разбился. Он не должен был пролетать над Афганистаном. Мы предполагаем, что маршрут был изменён по неизвестной причине», — передаёт слова Ахмади газета «Известия».

По данным представителя ведомства, на борту находилось не менее шести человек, а упавшее воздушное судно уже ищут спасатели.

Ахмади пообещал сообщать дополнительную информацию о ЧП по мере её поступления.

Как передавало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан около границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане.

По предварительной информации, борт упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. Рейс следовал из таиландской Паттайи.

В самолёте находились два пассажира: 65-летний Анатолий Евсюков и 64-летняя Анна Евсюкова. Членами экипажа и медицинскими работниками были Аркадий Грачёв, 42 года; Дмитрий Беляков, 41 год; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

В российском консульстве в Бангкоке уточнили, что Falcon 10 осуществлял эвакуацию. По данным дипломатов, это была частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании, которую сопровождал супруг Анатолий Евсюков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

В свою очередь информированный источник ИА Регнум сообщил, что оба пилота самолёта Falcon 10 не имели достаточной подготовки и не могли выполнять коммерческий санитарный рейс.

По его данным, оба лётчика имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западном территориальным управлением Росавиации в сентября 2023 года. У 41-летний Дмитрия Белякова общий налёт составлял 2,4 тыс. часов, а у 42-летний Аркадия Грачёва — всего 870 часов. Документы о прохождении подготовки на Falcon 10 они получили в мае того же года в учебном центре FlightSafety International.

У эксплуатанта упавшего самолёта, компании «Атлетик групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение коммерческих воздушных авиаперевозок и авиационных работ, как и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

Таким образом, ни пилоты с минимальным опытом полётов на Falcon 10, ни компания не могли выполнять этот рейс, обернувшийся трагедией. Скорее всего, их услуги стоили намного дешевле, чем аналогичные у компании, имеющей все необходимые разрешения, уточнил собеседник агентства.