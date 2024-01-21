Лондон, 21 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. После провала контрнаступления Украина начала строить собственную «линию Суровикина», пишет британская газета The Telegraph.

Ashley Chan/Global Look Press

Новые укрепления, говорится в статье, начали возводить на ключевых участках фронта, а также вдоль границы Украины с Россией и Белоруссией. Они напоминают трёхуровневую «линию Суровикина», состоящую из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов, отмечают авторы материала.

По словам научного сотрудника отдела европейской безопасности Королевского института вооруженных сил (RUSI) Эдварда Арнольда, украинцы хотят начать применять стратегию «активной обороны»: удерживать оборонительные линии при одновременном продолжении наступательных действий.

Однако, пишет The Telegraph, линия обороны на основных направлениях не будет такой мощной, как у российской армии.

«Хотя более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ, они также уменьшат амбиции Киева по продвижению вперёд. Поэтому Киев оказался в затруднительном положении. Украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее другая британская газета — Financial Times — со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что Вооружённые силы Украины после неудачного летнего контрнаступления меняют тактику и переходят к «активной обороне». Это позволит Украине, по его мнению, нарастить свои силы в 2024 году, чтобы новое наступление в 2025 году имело больше шансов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ещё 30 ноября пояснял, что оборонные укрепления будут возводить в ускоренном режиме по всем основным направлениям, где «нужно усилиться». По его словам, это прежде всего авдеевское, марьинское, купянское направление, также оборонная линия Купянск-Лиман.

«И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также юг — Херсонская область», — говорил Зеленский.

Начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявлял 19 января, что система укреплений глубиной до 120 км, оборудованная к началу контрнаступления ВСУ, в пять-шесть раз повысила живучесть российских войск.

Он отметил, что глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов была подготовлена по всей линии боевого соприкосновения до начала украинского контрнаступления. Масштабы и сроки выполнения задач позволяют назвать этот случай беспрецедентным в истории вооружённых конфликтов.