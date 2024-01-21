Москва, 21 января, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа. Об этом сообщила 21 января канцелярия премьера страны.

Naaman Omar/Global Look Press

«Военно-политический кабинет утвердил сегодня план замораживания финансовых средств для Газы, разработанный премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США и Норвегия одобрили решение военно-политического кабинета, который распорядился остановить перевод палестинской администрации финансовых средств, предназначенных для сектора Газа.

Уточняется, что замороженные средства не будут переданы администрации Палестинской автономии, они останутся в руках третьей страны.

В канцелярии добавили, что деньги или их эквивалент ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы палестинской национальной администрации без одобрения министра финансов Израиля, даже через третью страну.

«Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все находящиеся в распоряжении палестинцев средства. Гарантом реализации плана выступают США. Премьер-министр поручил провести упорядоченную организационную работу по реализации плана», — сообщили в канцелярии.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 13 января в ходе пресс-конференции по прошествии 100 дней вооружённой конфронтации заявил, что ЦАХАЛ продолжает проведение военной операции против ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели, а именно ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников.