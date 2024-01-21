Тверь, 21 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Тверской области после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку. Об этом сообщила 21 января пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, «Халатность», возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц учреждения «Ржевская станция по борьбе с болезнями животных».

По данным следствия, утром 18 января в городе Нелидово собака набросилась на девочку 2016 года рождения, которая шла в сторону школы по Набережному переулку, и покусала её. Ребёнка доставили в больницу, угрозы для её жизни и здоровья нет.

В главном управлении Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области сообщили журналистам, что отловщики, курирующие Нелидово, поймали бездомную собаку и передали её в приют для животных во Ржеве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге бойцовская собака, которую хозяйка выгуливала без намордника, напала на мужчину с собакой. Пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.

В Омске случайный прохожий спас ребёнка от стаи бродячих собак. Собаки напали на мальчика, который шёл в школу, на Мельничной улице. Они повалили его на снег, начали рвать одежду и укусили за ногу. Ребёнка доставили в травмпункт.