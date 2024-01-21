Будапешт, 21 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Европе наступило состояние фрустрации из-за того, что Азия развивается в более быстром темпе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: Азия неумолимо растёт, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определённую фрустрацию», — приводит текст речи Орбана на венгерско-вьетнамском бизнес-форуме пресс-служба правительства Венгрии.

Вместе с тем премьер отметил, что в последнее время растёт число европейских стран, которые выступают за сотрудничество, а не разъединение с Азией.

«Я думаю, что теперь становится всё больше тех, кто понимает, что разъединение ещё больше нас разрушит и сделает нас менее конкурентоспособными», — подчеркнул Орбан.

Политик выразил надежду, что в дебатах внутри ЕС Венгрия окажет положительное влияние и совместно удастся продвинуть европейскую экономическую политику в направлении взаимодействия.

Как передавало ИА Регнум, в Германии признали снижение конкурентоспособности экономики страны. Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек объяснил падение показателей отказом от российского газа.

По его словам, в отличие от других стран, с которыми ФРГ конкурирует, энергоснабжение страны было в значительной степени выстроено на поставках российского газа, что давало в прошлом конкурентное преимущество.

Вместе с тем в Германии ускорилась инфляция — до 3,7% по итогам декабря с 3,2% в ноябре, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Ускорилась годовая инфляция и в еврозоне. Её рост по предварительным данным за 2023 год составляет до 2,9%, говорится в предварительной оценке статистического управления Европейского союза (Евростат).