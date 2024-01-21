Симферополь, 21 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Временные ограничения движения автомобилей по Крымскому мосту отменены, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту и подходах к нему.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение автомобилей было приостановлено около 15:05 мск и возобновлено около 16:20 мск.

В это же время в Севастополе также отменили ранее объявленную воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 13:00 мск 21 января. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Позднее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что средства ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Средства ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым, сообщил в свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Минобороны позднее проинформировали, что средства ПВО сбили над акваторией Чёрного моря у западного побережья Крыма три управляемые украинские авиационные ракеты.

Через час после объявления, около 14:00 мск, воздушная тревога в Севастополе была отменена, также было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Около 15:00 в Севастополе вновь была объявлена воздушная тревога, а движение автомобилей по Крымскому мосту снова было приостановлено.