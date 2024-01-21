Севастополь, 21 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Воздушная тревога в Севастополе отменена, объявил 21 января губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, сигнал о тревоге звучал в Севастополе второй раз за день. Первый раз её объявляли примерно в 13:00 мск. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Позднее Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Через час после объявления, около 14:00 мск, воздушная тревога в Севастополе была отменена, также было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту.

Второй раз сигнал тревоги прозвучал около 15:30 мск.

Российское военное ведомство 21 января проинформировало, что средства ПВО России сбили две украинские авиаракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма.

Причём, согласно данным портала Flightradar24, во время украинского авиаудара по полуострову у побережья Крыма курсировал самолёт, принадлежащих ВМС США. В течение примерно 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет этот самолёт взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришёл с Сицилии в Чёрное море. В районе румынской Констанцы он вновь начал «нарезать круги». В это же время в Минобороны России сообщили о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.