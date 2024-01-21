Севастополь, 21 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. У западного побережья Крыма во время украинского авиаудара по полуострову курсировал самолёт, принадлежащих ВМС США. Это следует из данных портала Flightradar24.

(сс) Alan Wilson/Wikiрedia.org

По данным портала, американский самолёт кружил примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной. Трек самолёта ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

В течение примерно 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет этот самолёт взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришёл с Сицилии в Чёрное море.

В районе румынской Констанцы он вновь начал «нарезать круги». В это же время в Минобороны России сообщили о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.

Как передавало ИА Регнум, российское военное ведомство 21 января проинформировало, что средства ПВО России сбили две украинские авиаракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Позднее он рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель в районе Севастополя. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Кроме того, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым.

Через час после объявления, около 14:00 мск, воздушная тревога в Севастополе была отменена, также было возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту.