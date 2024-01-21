Нижний Новгород, 21 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Владимир Федоренко/РИА Новости

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, реализовав большинство. В начале второго периода форвард «армейцев» Павел Карнаухов удвоил преимущество своей команды.

Хоккеисты «Торпедо» смогли отыграть один гол благодаря ошибке вратаря ЦСКА Ивана Федотова, неудачно вышедшего из ворот. Отличился нападающий Максим Летунов.

В середине третьего периода «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу форварда Игоря Ларионова, а победу нижегородской команде в овертайме принёс точный бросок нападающего Денниса Яна.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 65 очков после 53 матчей. ЦСКА идёт на седьмом месте в Западной конференции с 59 очками после 53 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 января «Торпедо» подписало новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года. Предыдущий контракт завершится по окончании сезона 2023/24. Ларионов возглавляет «Торпедо» с лета 2022 года.

Первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский «Локомотив». Санкт-петербургский СКА 19 января стал вторым участником плей-офф, обыграв дома пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.