Вашингтон, 21 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Глава Киевского режима Владимир Зеленский не смог получить гарантий частного финансирования от банков Запада на встрече в Давосе. Виной тому отказ вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о скорейшем урегулировании конфликта, сообщает The New York Post.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Именно война мешает Уолл-стрит полностью раскрыть свой кошелек. Проблема проще говоря: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не получат прибыли от капитала», — говорится в материале.

Это означает, что частные деньги в сколько-нибудь значительных суммах в ближайшее время у Киева не появятся, следует из материала.

«Они сказали Зеленскому, что Украина получит доступ к миллиардам долларов от прямых инвестиций, институциональных инвесторов и богатых американцев в ту же секунду, когда перестанут лететь пули, но не секундой раньше»,— сообщает издание.

Поэтому Зеленский уехал из Давоса с пустыми руками, утверждает автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, политики ЕС также не могут оказать обещанную финансовую помощь Киеву, следует из заявлений западной прессы. Странам Евросоюза не удалось согласовать ежегодный бюджет в 5 млрд евро нового фонда военной помощи Украине, который они планируют создать.

В декабря 2023 года государства-члены Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере 50 млрд евро на следующие четыре года. Венгрия заблокировала соответствующую поправку в бюджет организации на саммите сообщества.