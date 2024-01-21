Мельбурн, Австралия, 21 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open. Встреча продолжалась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал восемь из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейка из 16.

В четвертьфинале турнира Рублёв встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который ранее обыграл ещё одного представителя России Карена Хачанова.

Как сообщало ИА Регнум, Рублёв одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой в матче третьего круга Australian Open и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.