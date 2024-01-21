Москва, 21 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на церемонии на строящейся египетской АЭС «Эд-Дабаа». Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Речь идёт о совместном участии в церемонии. Они выступят и дадут команду на заливку первого бетона», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин будет посредством видеосвязи участвовать в церемонии заливки первого бетона на четвёртом энергоблоке египетской АЭС «Эд-Дабаа».

Песков 19 января подчеркнул важность предстоящей церемонии на египетской АЭС. Он отметил, что Россия продолжает сотрудничество с Египтом в самых различных областях, в том числе в высокотехнологичной атомной области, столь важной для дальнейшего развития этой страны.

Путин в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября 2023 года заявил, что строительство российской АЭС в Египте идёт с опережением графика. Он подчеркнул, что это флагманский проект России на Африканском континенте.