Киев, 21 января, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно этим данным, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 14:45 мск.

Украинский телеканал «Общественное» сообщает, что в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

Как предавало ИА Регнум, 19 января в Минобороны РФ подтвердили нанесение 17 групповых ударов, в том числе с использованием комплексов «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины. Все объекты были поражены в период с 13 по 19 января. Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов.

Журналисты американского журнала Military Watch Magazine оценили последствия ударов российскими «Кинжалами» по объектам ВПК на Украине. Уничтожение украинских объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в армии киевского режима, отметили в издании.