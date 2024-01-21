Шебекинский район, Белгородская область, 21 января, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Два хутора в Белгородской области подверглись атакам дронов-камикадзе ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил 21 января глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествий, добавил Гладков.

Ранее 21 января Гладков сообщал, что за минувшие сутки в регионе было зафиксировано около 70 «прилётов» со стороны ВСУ. Противник атаковал территорию региона с применением миномётов, пулемётов, гранатомётов и беспилотников.

В частности, ВСУ атаковали село Колотиловка с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших не было, но был повреждён объект связи.

Также сообщалось об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка. Пострадавших не было. В одном частном жилом доме были выбиты окна и посечён фасад.

В тот же день белгородский губернатор проинформировал, что окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После падения БПЛА с последующей детонацией была повреждена линия газоснабжения. Пострадавших не было.