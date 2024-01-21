Москва, 21 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Встреча со студентами и участие в мероприятиях в честь Года семьи включены в график президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом сообщили 21 января в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства встретится со студентами в честь Татьяниного дня, который отмечают в России 25 января.

Кроме того, Путин будет посредством видеосвязи участвовать в церемонии заливки первого бетона на четвёртом энергоблоке египетской АЭС «Эд-Дабаа».

В течение недели президент совершит региональные поездки и осуществит международные контакты.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей осенью Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Ранее президент заявлял, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются ключевыми стратегическими приоритетами России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января подчеркнул важность предстоящей церемонии на египетской АЭС. Он отметил, что Россия продолжает сотрудничество с Египтом в самых различных областях, в том числе в высокотехнологичной атомной области, столь важной для дальнейшего развития этой страны.