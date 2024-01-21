Мельбурн, Австралия, 21 января, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов проиграл представителю Италии Яннику Синнеру в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 4:6, 5:7, 3:6.

Хачанов семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один из десяти брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейков из восьми.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведеводержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3. В четвёртом круге Медведев сыграет с португальским теннисистом Нуну Боргесом.