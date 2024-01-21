Севастополь, 21 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе. Об этом 21 января он написал в Telegram-канале.

Kremlin.ru

«Отбой воздушной тревоги!» — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, Развожаев ранее рассказал, что силы противовоздушной обороны России сбили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Кроме того, Развожаев объяснил появление дыма в бухте Севастополя. Глава города предупредил, что военные использовали табельные средства маскировки.