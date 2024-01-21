Симферополь, 21 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня две ракеты, нацеленные на Крым, сбили силы ПВО над Геническим округом Херсонской области. Ракетная опасность в регионе пока не отменена, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее бывший главком объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь киевскому режиму наносить удары по Крыму, чтобы вынудить Россию «переосмыслить свою позицию».

Постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции и взять под контроль всю южную часть контролируемой Киевом территории, как и её северо-восток, заявил 19 января глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Если киевский режим будет атаковать Крымский полуостров, Россия будет реагировать нанесением ударов по всей территории, контролируемой Киевом, отмечал в свою очередь геополитический консультант и обозреватель Лукас Лейрос.