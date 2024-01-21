Мытищи, Московская область, 21 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Полицейские ищут водителя внедорожника, который в Мытищах катал людей на тюбингах, прицепленных к автомобилю. Об этом сообщила 21 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Сотрудники подмосковной полиции, отметила она, обнаружили в Сети видеозапись, зафиксировавшую грубое нарушение Правил дорожного движения. На кадрах чёрных внедорожник с открытым багажником тянет за собой по дороге «автопоезд» — несколько тюбингов, на которых сидят по меньшей мере 15 человек.

«На видео водитель внедорожника катает группу людей на тюбингах, привязанных к автомобилю, тем самым подвергая опасности их жизни и здоровье», — отметила Волк в Telegram-канале.

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Полицейские, отметила она, устанавливают личность водителя. Его действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Соль-Илецке Оренбургской области ребёнок, катавшийся на прицепленном к машине тюбинге, вылетел из него и ударился о дерево. Ребёнка госпитализировали, в отношении 18-летнего водителя возбудили уголовное дело.