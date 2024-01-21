Лиссабон, 21 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Награда «Золотой мяч», которую вручает Международная федерация футбола (ФИФА) лучшему игроку сезона по версии журнала France Football, теряет авторитет и доверие. Об этом заявил пятикратный её обладатель португальский форвард клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Raddad Jebarah/Global Look Press Криштиану Роналду

«Я думаю, что в каком-то смысле «Золотой мяч» и The Best от ФИФА теряют авторитет. Я просто больше не верю в эти награды. И дело не в том, что я победил на Globe Soccer. Это факты, это цифры, а цифры не обманывают», — цитирует слова Роналду Record.

При этом футболист не считает, что такие игроки, как Лионель Месси, Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе их не заслужили, говорится в тексте статьи.

Как сообщало ИА Регнум, Криштиану Роналду отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси тем, что оставил под публикацией об этом четыре смеющихся смайлика.

Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века. Он занял первую строчку. Роналду числится в списке вторым. Тройку лидеров замкнул испанский защитник команды «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста.