Киев, 21 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Ряд украинских СМИ сообщили, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге в Ленинградской области стали результатом «спецоперации СБУ», передаёт 21 января киевское издание «Страна. ua».

Петр Ковалев./ ТАСС

При этом журналисты напомнили, что обозреватели издания Financial Times, бравшие интервью у главы главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, написали, что взрывы на ряде объектов в России, в том числе в Ленинградской области, были следствием атак, организованных ведомством Буданова.

Также авторы «Страны. ua» отметили, что две украинские спецслужбы и ранее публично «конкурировали» за приписывание себе авторства организации взрывов на объектах на территории России.

Как передавало ИА Регнум, терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что пострадавших нет, работников терминала успели оперативно эвакуировать. Причины пожара устанавливаются.

Глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что терминал загорелся в результате двух взрывов. В дежурной службе администрации Кингисеппского района отметили, что в результате пожара были повреждены две цистерны и насосная станция терминала.

Возгорание на терминале «Новатэка» в Усть-Луге локализовано, сообщили представители компании. После пожара на терминале приостановили технологический процесс, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. В «Новатэке» подтвердили, что в производственном комплексе произошло возгорание объектов, ставшее, по предварительным данным, следствием внешнего воздействия. Оценка ущерба будет произведена позднее.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника самолётного типа в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей. Пострадавших и разрушений после перехвата беспилотника ВСУ над Ленобластью нет, ситуация находится под контролем военных и силовиков, ведутся следственные мероприятия, заявили губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Атака дрона ВСУ на нефтяной терминал в Петербурге могла привести к гибели людей и тяжёлым экологическим последствия, отмечал совладелец ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин. Он поблагодарил Министерство обороны за «молниеносный» перехват беспилотника ВСУ силами противовоздушной обороны.