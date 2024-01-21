Москва, 21 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удержания кондуктором ребёнка в автобусе в Республике Коми. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Sledcom.ru

СМИ сообщили, что в Сыктывкаре кондуктор удерживал в автобусе 12-летнюю девочку из-за отсутствия на банковской карте достаточных средств для оплаты проезда, не давая выйти из автобуса, пока за ребёнком не приехал отец.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Коми была организована процессуальная проверка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Республике Коми Исаеву А. Н. возбудить уголовное дело, представить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Как передавало ИА Регнум, суд вынес приговор водителю, который вытолкнул пожилую женщину из автобуса в Комсомольске-на-Амуре. Мужчину признали виновным в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия на транспорте общего пользования (п. п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Согласно приговору суда, он проведёт 2,5 года в колонии строгого режима. Водитель, применив насилие к пожилой женщине, выволок её из салона автобуса. Затем он закрыл двери и уехал, не беспокоясь о состоянии лежавшей на земле пенсионерки, напомнили в прокуратуре.

В Красноярске высадили двоих детей из городского маршрутного автобуса на тридцатиградусный мороз, городской департамент транспорта начал проверку после этого инцидента. Красноярский мэр Владислав Логинов заявил, что высаживающего на мороз детей из автобуса перевозчика нужно лишать контракта, и подчеркнул, что не видит в этой ситуации иных решений.