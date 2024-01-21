Москва, 21 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения школьника в селе Ярково Тюменской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в селе Ярково первоклассника избили старшие дети. Мальчик получил телесные повреждения. Это происходило около образовательного учреждения, но охранники не отреагировали на происшествие.

Следственные органы начали процессуальную проверку. По поручению Бастрыкина глава регионального управления СК Александр Кубляков доложит об установленных обстоятельствах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в декабре в Тюмени третьеклассник ударил младшего школьника на крыльце учебного заведения, отправив его в нокаут. Отец пострадавшего мальчика рассказал, что его сын катался с пандуса у крыльца школы № 67 вместе с другими детьми. В какой-то момент к нему подошёл мальчик из третьего класса, толкнул, а потом ударил. По словам отца, второклассник стал хуже видеть правым глазом, он находится на лечении. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в Тюмени подросток столкнул с лестницы первоклассника за то, что тот посмеялся над ним. Мальчик получил переломы нескольких позвонков. Родители пострадавшего обратились в полицию и намерены подать в суд.