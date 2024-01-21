Федоровский район, Саратовская область, 21 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием микроавтобуса с иностранными гражданами, произошедшего на трассе в Саратовской области, трое человек скончались на месте, ещё восемь пострадали, сообщил 21 января министр здравоохранения региона Олег Костин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, семеро человек были доставлены в лечебные учреждения Саратова и Энгельса, двое находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме.

«Состояние одного пострадавшего после осмотра медиками было оценено как удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи и выданных рекомендаций гражданин от госпитализации отказался», — добавил Костин.

В областном правительстве, в свою очередь, сообщили, что вечером 20 января в Фёдоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая «Газель».

По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс — граница с Казахстаном погибли и пострадали граждане иностранного государства. Источник «РИА Новости» в экстренных службах уточнил, что в минивэне ехали только граждане Таджикистана.

Полиция задержала 49-летнего водителя большегруза Volvo по подозрению в совершении ДТП. По версии правоохранителей, подозреваемый не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой «Газелью», а затем с минивэном Huyndai Starex, где ехали иностранцы.

Как передавало ИА Регнум, 12 января в Знаменском районе Тамбовской области на автодороге Р-22 «Каспий» в результате столкновения грузового автомобиля с легковой машиной погибли три человека.

В этот же день на 3-м км Кстовской объездной дороги в Нижегородской области в дорожную аварию попал автобус ПАЗ с рабочими. Он столкнулся с фурой. В результате ДТП водитель грузовика погиб. Ещё 11 человек получили травмы. Девятерых пострадавших госпитализировали.