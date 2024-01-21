Кампала, 21 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин «на полях» 19-го Саммита Движения неприсоединения (ДН) провёл ряд двусторонних встреч, среди которых встреча с Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Одним из основных вопросов для обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил МИД РФ на официальном сайте.

MFA Russia/Global Look Press Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

«Особое внимание было уделено рассмотрению текущей ситуации в регионе Ближнего Востока с упором на задачу прекращения кровопролития в секторе Газа, а также вопросам укрепления многостороннего сотрудничества, в том числе на площадках ООН, противодействия произвольным мерам политического, гуманитарного и социально-экономического давления западных стран, их вмешательства во внутренние дела других стран в нарушение принципов Устава ООН», — говорится в сообщении.

Также замглавы МИД РФ провёл переговоры с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), председателем Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) и коллегами из целого ряда стран, среди которых Палестина, Сирия, КНДР, Венесуэла, Мали, Шри-Ланка, Непал и Боливия, добавило дипломатическое ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, постпред ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе призвала США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, потому что риск распространения конфликта на весь Ближневосточный регион растёт каждый день. Дипломат напомнила, что война продолжается уже больше 100 дней и прекратить огонь следует немедленно, а не «ждать ещё 100 дней».

В Никарагуа заявили о намерении обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля. Этот шаг нацелен на предотвращение геноцида в секторе Газа, заявил МИД страны.

Международный суд ООН в Гааге уже начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. В нём Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции и призывают признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет. Он пояснил, структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско.