Замглавы МИД РФ Вершинин встретился с генсеком ООН
Кампала, 21 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин «на полях» 19-го Саммита Движения неприсоединения (ДН) провёл ряд двусторонних встреч, среди которых встреча с Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Одним из основных вопросов для обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, сообщил МИД РФ на официальном сайте.
«Особое внимание было уделено рассмотрению текущей ситуации в регионе Ближнего Востока с упором на задачу прекращения кровопролития в секторе Газа, а также вопросам укрепления многостороннего сотрудничества, в том числе на площадках ООН, противодействия произвольным мерам политического, гуманитарного и социально-экономического давления западных стран, их вмешательства во внутренние дела других стран в нарушение принципов Устава ООН», — говорится в сообщении.
Также замглавы МИД РФ провёл переговоры с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), председателем Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) и коллегами из целого ряда стран, среди которых Палестина, Сирия, КНДР, Венесуэла, Мали, Шри-Ланка, Непал и Боливия, добавило дипломатическое ведомство.
Как сообщало ИА Регнум, постпред ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе призвала США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, потому что риск распространения конфликта на весь Ближневосточный регион растёт каждый день. Дипломат напомнила, что война продолжается уже больше 100 дней и прекратить огонь следует немедленно, а не «ждать ещё 100 дней».
В Никарагуа заявили о намерении обратится в Международный суд ООН с иском против Израиля. Этот шаг нацелен на предотвращение геноцида в секторе Газа, заявил МИД страны.
Международный суд ООН в Гааге уже начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. В нём Тель-Авив обвиняют в нарушении Конвенции и призывают признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет. Он пояснил, структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, на примере конфликта между Израилем и Палестиной потерпели фиаско.