Москва, 21 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Сына Виталия и Анны Евсюковых, которые находились в упавшем в Афганистане самолёте, не взяли на борт из-за малой вместительности воздушного судна. Об этом 21 января сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По его данным, семья Евсюковых с сыном Виталием улетели отдыхать в Таиланд ещё 15 декабря 2023 года и планировали вернуться домой 9 января, но им пришлось отложить вылет из-за болезни супруги.

Отмечается, что женщина сначала проходила лечение в местной клинике в Патайе, но безуспешно. У пациентки начали отказывать внутренние органы, в результате супругу перевели на ИВЛ.

Уточняется, что местные врачи подозревали аллергию, но подтвердить её не смогли, в результате было принято решение лететь на родину. Как только состояние пациентки позволило, Falcon вылетел в Жуковский.

«Сына Виталия на борт не взяли — маленький самолёт мог вместить только одного сопровождающего», — говорится в публикации.

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Как передавало ИА Регнум, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной версии, Falcon 10 упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

В самолёте находились два пассажира: 64-летняя Анна Евсюкова и 65-летний Анатолий Евсюков. Членами экипажа и медицинскими работниками были Дмитрий Беляков, 41 год; Аркадий Грачёв, 42 года; Игорь Сывороткин, 26 лет и Павел Попов, 44 года.

Самолёт выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту была лежачая пациентка в тяжёлом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию, сообщил источник. По его словам, россиянку сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, который и оплатил выполнение рейса. Кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.