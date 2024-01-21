Москва, 21 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с освобождением Крахмального в Харьковской области контролирует уже 35 населённых пунктов региона, сообщил 21 января глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Александр Полегенько/ТАСС

«ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области. Речь идёт про село Крахмальное. 35 населённых пунктов контролируется нашей армией», — сказал он ТАСС.

Ганчев добавил, что администрация продолжает свою работу и приступит к выполнению своих обязанностей на освобождённых участках региона, как только это будет возможно.

Как передавало ИА Регнум, 21 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

Потерю села Крахмальное в Харьковской области признал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.