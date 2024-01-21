Донецк, 21 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ возросло до 18 человек, сообщил 21 января Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», — написал он.

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Как передавало ИА Регнум, ВСУ 21 января обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. В общей сложности за утро воскресенье ВСУ выпустили по Донецку более 30 снарядов калибра 155 мм.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что не менее 13 человек погибли, десять человек были раненых в результате обстрела рынка в донецком микрорайоне Текстильщик.

По данным «Донского агентства новостей», также в Донецке ВСУ с помощью дрона атаковали коммунальщиков. Оператор экскаватора получил ранение, его экскаватор сгорел.