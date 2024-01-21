Москва, 21 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг в гостевом комплексе в Республике Татарстан, где снежная лавина сошла на детей. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В соцсетях появилась информация о том, что во время отдыха в одном из гостевых комплексов Республики Татарстан семерых детей завалило сошедшим со склона снегом, когда они играли на улице. Отмечается, что родители смогли откопать детей самостоятельно, при этом двухлетний ребёнок был госпитализирован, у него диагностирована травма ноги.

Отмечается, что в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону была организована процессуальная проверка.

«А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В. А. возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура проверяет информацию о сходе снежной лавины на детей на территории гостиничного комплекса в Казани.

В Мурманской области погибли два туриста. Их тела нашли в ущелье Рамзая в Хибинском горном массиве. Инцидент произошёл в городе Кировске. По данным источника в оперативных службах, мужчины решили покататься на снегоходах.

Женщину с двумя детьми, которые из-за длительного нахождения на дороге в автомашине начали мёрзнуть, эвакуировали с трассы Р-241 в Ульяновской области. Отмечается, что семье с двумя детьми потребовалась помощь спасателей. По словам родителей, в результате длительного нахождения на трассе в автомашине дети начали мёрзнуть. Женщину с детьми незамедлительно передали медикам скорой помощи, которые доставили их в медицинское учреждение.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяжённостью два километра из-за перегородившей дорогу фуры, водитель которой не справился с управлением на фоне непогоды. С 16 января в Ульяновской области была метель, она сопровождалась сильным ветром, на дорогах низкая видимость.